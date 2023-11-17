На в’їзді до Харкова службові собаки НГУ знайшли наркотики, боєприпаси, гранатомет

Протягом тижня кінологи 5-ї Слобожанської бригади НГУ разом зі своїми чотирилапими напарниками запобігли незаконному провезенню у Харків зброї, вибухівки, боєприпасів та наркотичних речовин.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Так, 5 листопада о 16:00 на БП «Чугуїв» на вʼїзді до Харкова під час фільтраційних заходів мобільною кінологічною групою нашої військової частини був зупинений автомобіль Mercedes Sprinter білого кольору. Під час огляду транспортного засобу офіцер-кінолог разом зі службовим собакою Ірбіс виявили в транспортному засобі у вантажному відділенні два порохові заряди, корпуси мін МОН-50 та МОН-90.

6 листопада о 10:00 на БП «Чугуїв» на вʼїзді до Харкова під час фільтраційних заходів мобільною кінологічною групою нашої бригади був зупинений автомобіль Volkswagen Golf зеленого кольору. Під час огляду кінолог зі службовим собакою на кличку Аморек виявили в салоні автомобіля біля водійського сидіння 5 гр речовини рослинного походження сіро зеленого кольору. Була викликана слідчо-оперативна група, порушено кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

У той же день о 15:30 на БП «Чугуїв» на вʼїзді до Харкова була зупинена для перевірки автівка Renault Master зеленого кольору. Під час огляду транспортного засобу кінолог зі службовим собакою Мальта виявили в салоні автомобіля в особистих речах пасажира 1998 р.н.: 73 набої калібру 5,45, 6 набоїв калібру 7,62, Була викликана слідчо-оперативна група Національної поліції України, порушено кримінальне впровадження за статтею 263 ККУ

8 листопада о 10:10 на БП «Чугуїв» на вʼїзді до Харкова під час фільтраційних заходів мобільною кінологічною групою нашої бригади був зупинений транспортний засіб Land Rover Freelander зеленого кольору. Під час огляду автівки кінолог зі службовим собакою Aморек виявили в салоні автомобіля в особистих речах пасажира 1980 року народження: 333 набої калібру 5,45 та 30 набоїв калібру 7,62. На місце події прибула слідчо-оперативна група Національної поліції України. Порушена кримінальна справа за статтею 263 ККУ.

11 листопада 0 9:55 на БП «Циркуни» на вʼїзді до Харкова під час фільтраційних заходів був зупинений автомобіль Volkswagen Transporter білого кольору під керуванням водія 1981 р.н. Під час огляду вказаного транспортного засобу кінолог зі службовим собакою Мальта виявили у салоні автомобіля 30 гр. речовини рослинного походження (канабіс). На місце події прибула слідчо-оперативна група НПУ, порушена кримінальна справа за статтею 309 ККУ.

У неділю, 12 листопада о 10:10 на БП «Чугуїв» на вʼїзді до Харкова під час фільтраційних заходів мобільною кінологічною групою в/ч 3005 Східного ОТО був зупинений транспортний засіб Volkswagen Passat B5 чорного кольору під керуванням чоловіка 1979 р.н. Під час огляду автівки кінолог зі службовим собакою Аморек виявили у салоні автомобіля: набої 7,62 – 600 штук, гранату Ф1, набої 23 мм – 4 штуки, гранатомет – 1 штука. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Національної поліції України. Проти порушника відкрита кримінальна справа за статтею 263 ККУ.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”