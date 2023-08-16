Невиконані роботи і недобросовісний підрядник — у Харкові викрито підприємця, який незаконно «заробив» на ремонті школи

У 2021 році між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення капітального ремонту приміщень загальноосвітньої школи, розташованої на території вказаного району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Підприємець, знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі та не відповідають умовам договору, організував внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей. Підписавши документ, у якому містилися завищені дані щодо обсягів виконаних робіт, підприємець подав його до органу місцевого самоврядування.

У подальшому на підставі цього документа на рахунок підприємця перераховано близько 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків державі.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

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