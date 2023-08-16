Нічна атака «шахедів» на Ізюмський район: наслідки

Вночі 16 серпня ворог завдав ударів дронами типу Shahed по селу Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення покинутого сільгосппідприємства. Потерпілих немає.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарчі споруди.

У селі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5 га території та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів.

На Куп’янському напрямку тривають бої. Українські захисники успішно відбили спроби ворога наступати в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки та завдали росіянам втрат.

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