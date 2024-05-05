Харків

Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані

Автор Галина Шподарева
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У Великдень окупанти завдали три удари КАБами по центру Харкова: 10 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено більше 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі,  недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі.

Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 7

Серед 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, її дані встановлюються.

Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу у медичній установі, стан середній.

Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці.

  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 9
  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 11
  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 13
  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 15
  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 17
  • Одна з постраждалих внаслідок авіаударів по центру Харкова – у важкому стані 19

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