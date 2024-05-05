Один загиблий, 13 постраждалих: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби з 4 по 5 травня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Стрілеча, Гатище, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Харків, Слобожанське, Веселе, Черкаські Тишки, Петропавлівка, Іванівка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

00:39 Основ’янський район Харкова. Внаслідок ударів «шахедів» горів будинок, господарчі споруди. Постраждали шестеро людей, серед них дівчинка 2015 року народження, гостра реакція на стрес.

16:25 Індустріальний район. Внаслідок обстрілу ракетою С-300 відбулося загорання цеху цивільного підприємства, приватні будинки, господарчі споруди. Постраждали шестеро людей, всі – працівники підприємства. Станом на ранок 5 травня пожежа локалізована.

5 травня 00:30 російські окупанти артилерією обстріляли село Олександрівку. Постраждали п‘ять домогосподарств, пошкоджено будинки, господарські споруди. В частині села було відсутнє світло, пошкоджено енергомережі.

16:51 Харківський район, Липецька ТГ, с. Борщова. Внаслідок обстрілу горів будинок.

16:37 Харківський район, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу горів будинок. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком.

15:15 обстріл КАБ с. Черкаські Тишки Харківського району. Удар в приватний будинок. Пошкоджено газову трубу. Постраждала 75-річна жінка.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 29,13 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

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