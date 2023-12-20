Окупанти били по харківському транспортному депо – Терехов

Вночі 20 грудня близько 1:00 окупанти завдали щонайменше двох ракетних ударів по Харкову. Влучання були зафіксовані в «одному з найбільш постраждалих районів Харкова, біля житлових будинків», – повідомив мер міста Ігор Терехов.

На місці працювали рятівники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюються.

«Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт», – зазначив він.

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