Окупанти обстріляли Харківщину з РСЗВ «Ураган»: загинув цивільний чоловік

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, ворог завдав ударів по селах Петропавлівка, Дворічна, Іванівка, Піщане Куп’янського району, місту Вовчанськ Чугуївського району, селу Степове Ізюмського району та іншим, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий з РСЗВ «Ураган» загинув 57-річний цивільний чоловік.

У селі Рубіжне Чугуївського району в результаті вибуху небезпечного предмету отримав поранення 42-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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