Організував паркування на самовільно зайнятій земельній ділянці у Харкові — судитимуть підприємця

Дізнанням встановлено, що підприємець без будь-яких законних підстав зайняв земельну ділянку по вул. Академіка Павлова у м. Харкові для власних комерційних цілей.

Вказана земля відноситься до земель житлової та громадської забудови, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

ФОП огородив земельну ділянку та облаштував пропускний пункт.

За грошову винагороду він надавав послуги з паркування транспортних засобів.

Внаслідок протиправних дій підприємця територіальній громаді м. Харкова завдано шкоду у сумі майже 700 тисяч гривень: це підтверджено висновком судово-економічної експертизи.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

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