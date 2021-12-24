Осторожно: опасный лёд! Харьковчан просят быть осторожными на водоёмах

О том, что двое мужчин провалились под лед на реке Харьков, спасателям в полпятого вечера сообщили прохожие. Поэтому туда немедленно отправились спасатели. Уже на месте они обнаружили, что в 10 метрах от берега, у опоры моста в воде находились двое мужчин. Благодаря слаженным действиям специалистов 9 пожарно-спасательной части Анатолия Рыльцева, Владимира Оболенцева и Вячеслава Кужелева их удалось спасти.

Евгений Василенко, начальник сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Крига була доволі тонкою — менше 2 см. Чому вони вирішили піти на кригу досі не відомо. Рятувальники за допомогою човна та рятувальної мотузки дістались до потерпілих та швидко транспортували їх до берега. Надалі їм була надана вся необхідна допомога

Уже на берегу пострадавших ждали медики «скорой», которые сразу же госпитализировали мужчин в больницу.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

О 16-31 надійшов виклик на вулицю Подільську, де під містком на кризі провалилися два чоловіки 17 и 34 років. І в стані переохолодження, і в стані сп’яніння під питанням. Вони були доправлені до лікарні швидкої допомоги

С начала зимы на Харьковщине уже пятеро мужчин провалились под лед. Это — рыбаки и все случаи трагические, рассказывает Евгений Василенко. Несмотря на значительные минусовые температуры, лед еще не приобрел безопасной толщины в 10 сантиметров. На некоторых водоемах она еще даже меньше 2-х.

Евгений Василенко, начальник сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Треба щоб погодні умови близько тижня протримались, тоді можна говорити, що крига вже зміцнила. Ми зараз не радимо виходити на кригу, в першу чергу любителям зимової риболовлі

Ну а тем, кто все же решил рискнуть и оказаться под льдом, спасатели советуют попробовать не паниковать, широко раскинуть руки по краям ледяной бреши и воздерживаться от погружения с головой. Главное – без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.