Отключения воды в Харькове: график на 4 января

Сегодня, 4 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по адресу: ул. Космическая, 11 (стояк), пр. Победы, 67 (п. №2) до 20:00 04.01.22 г.

А также по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №6, стояк) до 17:00 04.01.22 г.

Киевский район:

ул. Омская (ч/с), въезд 3-й Челюскинцев (ч/с), пер. 1-й Омский (ч/с), пер. 2-й Омский (ч/с), ул. Челюскинцев (ч/с), ул. Наумовская (ч/с), ул. Новоалександровская (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №2, стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 4 (стояк), ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 1 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18Д (п. №2, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк) до 17:00 04.01.22 г.; пр. Тракторостроителей, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242А (п. №3) до 20:00 04.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 41, пр. Любови Малой, 4 до 20:00 04.01.22 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк), Гимназическая набережная, 18 (п. №7, стояк) до 20:00 04.01.22 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 7, 8, 9, 9Б,В,Г,Е, пер. Анадырский, 1, въезд Балаклейский, 1А, 6, 8, проезд Киргизский, 1, въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк), ул. Ньютона, 111А (п. №2, стояк) до 20:00 04.01.22 г.