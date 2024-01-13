П’яна водійка у Харкові наїхала на стовп та за 100 доларів США намагалася відкупитися

Водійка з ознаками алкогольного сп’яніння пропонувала патрульним неправомірну вигоду у сумі 100 доларів США.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора вночі, під час патрулювання Шевченківського району на службовий планшет надійшов виклик «ДТП». Поліцейські з’ясували, що водійка автомобіля Volkswagen здійснила наїзд на стовп.

Жінка була з ознаками алкогольного сп’яніння, тож інспектори почали роз’яснювати їй подальші дії згідно з чинним законодавством.

Кермувальниця, своєю чергою, почала пропонувати правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 100 доларів США за «За не притягнення до відповідальності».

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянка не реагувала.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”