П’ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки «шахедів» на Харків

Вночі 5 квітня армія рф вдарила безпілотником по приватному сектору Харкова, в числі постраждалих – дитина.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, влучання було зафіксоване в Основ’янському районі міста.

«Вибухом пошкоджено житлові будинки та інші надвірні забудови. За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв. м», – йдеться в повідомленні ДСНС.

В результаті обстрілу постраждали п’ятеро людей, з них одна дитина.

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