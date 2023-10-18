Під Кліщіївкою гвардійці взяли у полон російського окупанта (відео)

Днями під час відбиття штурмової групи ворога гвардійцями 5-ї Слобожанської бригади був взятий у полон військовослужбовець 1307 полку шостої дивізії армії росії солдат Сергій С.

Про це повідомили у 5й Слобожанській бригаді НГУ.

Під час стрілецького бою штурмова група противника була уражена FPV-дроном. Ворог кинув мертвих та пораненого, після чого відступив. Гвардійськими медиками полоненому була надана перша медична допомога.

Під час попереднього допиту полоненого стало відомо, що військовослужбовець армії росії родом з м. Саратов, бере участь у війні з початку вересня поточного року, за його словами, «заради грошей».

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