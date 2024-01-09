Після масованих обстрілів Харкова на новорічні свята в лікарнях залишається 16 поранених

Через ворожі обстріли Харкова з 29 грудня по 8 січня у медзакладах міста перебуває 16 поранених.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті ракетних ударів 29 та 30 грудня у лікарнях перебуває 6 пацієнтів, стан стабільний.

8 постраждалих під час обстрілу 2 січня – на стаціонарному лікуванні в травматологічному, офтальмологічному та нейрохірургічному відділеннях. Їхній стан задовільний.

Внаслідок обстрілу 8 січня у медзакладах перебувають 54-річний чоловік та 53-річна жінка в стані середньої тяжкості.

Всім постраждалим надається комплексна допомога та лікарський супровід. Медперсонал забезпечений всім необхідним.

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