Площа пожежі на підприємстві в Індустріальному районі складає 4 тис. кв. метрів, ліквідація триває

Вдень 4 травня російські окупанти знову завдали обстрілів по місту Харкову. Виникли пожежі в двох районах, ліквідація вогню на підприємстві в Індустріальному триває с 16:20.

Про це повідомили в ДСНС України.

Спочатку ворожа авіація завдала бомбового удару по Немишлянському району міста Харкова. Сталася пожежа на площі 30 кв. м. Горіли залишки деревини та трава.

Двома годинами пізніше відбувся повторний удар. Влучання були зафіксовані по території цивільного підприємства у Індустріальному районі міста. В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Загалом до їх ліквідації залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними, постраждал 6 людей.





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