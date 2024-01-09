Поліція в метрополітені у Харкові виявила двох громадян, які перебували у розшуку

На станції метро «Академіка Павлова» правоохоронці зупинили 38-річного харків’янина.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

З’ясувалося, що з 2017 року він розшукується за вчинення кримінальних порушень за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Ще одного розшукуваного 41-річного харків’янина виявили на станції метро «Масельського».

Повідомлено ініціаторів розшуку.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”