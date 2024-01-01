Харків

Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300

Автор yelyzaveta
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Протягом минулої доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджене приватне домоволодіння.

У селі Івашки Богодухівського району пошкоджений газопровід та кілька багатоквартирних будинків.

  • Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300 7
  • Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300 9

Також росіяни вдарили з С-300 по інфраструктурному об’єкту в Чугуєві.

Попередньо, з РСЗО «Ураган» військові рф обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300 11
  • Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300 13

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