Пошкоджений газопровід та будинки: окупанти обстрілювали Харківщину з РСЗО «Ураган» та С-300

Протягом минулої доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу села Козача Лопань Харківського району пошкоджене приватне домоволодіння.

У селі Івашки Богодухівського району пошкоджений газопровід та кілька багатоквартирних будинків.





Також росіяни вдарили з С-300 по інфраструктурному об’єкту в Чугуєві.

Попередньо, з РСЗО «Ураган» військові рф обстріляли смт Куп’янськ-Вузловий.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.





Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”