Поширював тези роспропаганди — у Харкові викрито ще одного шанувальника так званої «СВО»

Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України.

Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

Чоловік регулярно публікував свої дописи, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах та займався дискредитацією Сил оборони.

Зловмисник публікував відео, в яких російські «визволителі», так би мовити, звільняють та евакуюють мирне населення.

Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

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