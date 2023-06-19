Харків

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Автор Галина Шподарева
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За добу з 18 по 19 червня внаслідок обстрілів у селі Липці Харківського району було зруйновано приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу 7

В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена лінія електропередач, будинки та господарчі споруди.

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу 9

У селі Морозова Долина Богодухівського району сталася пожежа у лісосмузі.

За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу 11
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу 13

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