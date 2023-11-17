«Продавав» неіснуючі автомобілі для ЗСУ: жителю Харківщини загрожує до 3 років тюрми

Житель Лозової, раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів, організував шахрайську схему збагачення під прикриттям допомоги ЗСУ. Чоловік, знаючи про великий попит військових та волонтерів, що надають допомогу українським військовослужбовцям, на автомобілі для виконання бойових завдань, вирішив заробити на цьому.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник розміщував в інтернеті фейкові оголошення про продаж позашляховиків. Фактично ж автомобілів він не мав, як і наміру укладати чесну угоду.

Коли на оголошення шахрая відгукувались потенційні покупці, його спільник узгоджував з ними деталі покупки і повідомляв про необхідність внесення передоплати. Одразу після зарахування грошей на картку «продавець» переставав виходити на зв’язок.

Усього встановлено 13 потерпілих від дій шахрая. Усі вони — українські військовослужбовці. Загальна сума матеріальної шкоди складає майже 1,2 млн грн.

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт стосовно нього розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Тривають слідчі дії для встановлення особи спільника обвинуваченого.

Обвинуваченому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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