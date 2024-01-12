«Прозорість і підзвітність»: на Харківщині тривають перевірки тендерних закупівель

Про це йшлося під час засідання обласної робочої групи «Прозорість і підзвітність» під головуванням її очільника – заступника начальника Харківської ОВА Євгена Іванова.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

В засіданні взяли участь очільники районних військових адміністрацій, директори Департаментів Харківської ОВА та правоохоронці.

Особливу увагу приділили тендеру з відновлення Слатинського ліцею, який зазнав серйозних руйнувань внаслідок ударів російських окупантів.

«Згідно проекту та плану, оголошена вартість усіх робіт – більш як 355 мільйонів гривень. З огляду на безпекову ситуацію в громаді та відсутність можливості проведення офлайн-навчання, відтермінували тендер на 2025 рік з доопрацюванням і перерахунком кошторису», – зазначив Євген Іванов.

Також, в межах засідання заслухали діяльність робочої групи «Прозорість і підзвітність» в Ізюмському районі. Окрім перевірок тендерних закупівель, в районі тривають навчання представників органів місцевого самоврядування щодо запобігання корупції та вчасному декларуванню.

«Обговорили хід відбудови Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері та тендери, пов’язані із цим процесом. Грубих порушень виявлено не було», – повідомив очільник Ізюмської РВА Степан Масельський.

Крім того, голова Ради волонтерів та учасник робочої групи Олександр Пєлєхов, повідомив що до запуску готовий новий чат-бот для звернень представників громадськості щодо можливих корупційних складових в територіальних громадах, або тих чи інших тендерних закупівлях.

«Забезпечуватимемо максимальний розголос про роботу цієї функції серед волонтерів та представників громадськості. Незабаром плануємо запустити чат-бот в роботу», – додав Олександр Пєлєхов.

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