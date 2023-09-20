Харків

Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону

Автор Геннадій Семенов
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Вперше в районі заплановано виконати 84 капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем.

За словами начальника Салтівської філії Антона Іщенка, всі вони будуть завершені до початку опалювального сезону, повідомляє пресслужба міськради.

Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону 7
Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону 9

На підприємстві зазначили, що ремонтні роботи стартували у березні з будівництва резервної теплотраси у районі ринку біля станції метро «Академіка Барабашова».

Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону 11

Тепер Північну Салтівку забезпечать альтернативним теплом три кілометри тепломагістралі діаметром 600 мм. Теплоносій можна буде подати в будинки через теплорозподільні мережі локальних котелень, які теж тотально перебудовують.

Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону 13
Салтівська філія КП «ХТМ» готується до початку опалювального сезону 15

«У котельнях замість громіздких старих котлів працюватимуть чотири або шість котлів, які можна вмикати по черзі.

Від кожної з цих котелень залежить великий мікрорайон.

Там також зараз завершують заміну внутрішньобудинкових мереж. Замість старого заліза, яке померзло під час обстрілів, встановлюють сучасний пластик», – зазначили в ХТМ.

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