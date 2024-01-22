У відремонтовані двоповерхівки повертаються люди: як живе відбудований мікрорайон в Дергачах

У 17 багатоквартирних будинках у Дергачах вже завершено основні ремонтні роботи. На місці розбитих російськими снарядами двоповерхівок виріс сучасний мікрорайон. В будинках замінили вікна, покрівлю, відремонтували під’їзди, утеплили фасади. Облаштування прибудинкової території робитимуть вже навесні. Ірина з чоловіком встигли навіть зробити ремонт в квартирі.

Ірина

Дома відновлювали спочатку самі, що могли робили. А потім так нам пощастили з цими ремонтами, відновленням. Життя продовжується, не дивлячись на те, що війна іде. Людям є куди повертатися. Зараз я вам покажу, цього вікна в нас зовсім не було. Російська ракета прилетіла на дах будинку навпроти, у нас повилітали вікна. Ось відновили, такий тепер в нас вид, навесні мешканці тут щось красиве посадять і буде гарно.





Родині Ісаєвих, вони весь час залишалися у Дергачах, сім місяців довелося жити у підвалі. Кажуть, їхньому будинку ще пощастило – не було прямих влучань, стіни вціліли.

Лілія Ісаєва

Наводили лад самі як могли, чоловік латав покрівлю, якимись шматочками шиферу, коли почали видавати тени – понакривали, вікна чим було забивали. А потім прийшли хлопці, які почали будівництво. Замінили двері, вікна, ремонт в під’їзді зробили.





Зробити ремонт одночасно у всіх кімнатах в родини немає можливості, тож роботи доводиться виконувати поступово.

Лілія Ісаєва

Тому що в нас двоє дівчат, школярі, 1 та 5 клас, у обох уроки одночасно, це не буде зручно, доводиться пристосовуватися, ми все робимо для них. А потім будемо далі просуватися, все одразу не охопиш, будемо по-трошку.

Проєкт реалізовано коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії та бюджету громади.

Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА

Цей проєкт передбачає ще навесні реалізацію придомових територій – буде асфальтування, бордюри. Також на території громади у нас ведуться ремонтні роботи в Р. Лозовій, там також відновлюють 10 багатоквартирних будинків, їх робитимуть за такими ж проєктами.

Планується, що у 2024 році проєкт охопить ще 10 будинків у Дергачах та у селищі Слатине.

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