Харків

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни

Автор yelyzaveta
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Відновлювати одну з харківських підстанцій швидкої допомоги зібралося, здається, пів країни. Ремонтують пошкоджені приміщення волонтери громадської організації «Будуємо Україну разом», скорочено – БУР.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 5

Святослав Терновський, координатор «БУР Харків»

У нас був запит від «швидкої», тут були пошкоджені вікна, приміщення були затоплені внаслідок пошкоджень даху. За два тижні готові відновити, прорахували скільки яких матеріалів треба. Волонтерів шукали як місцевих, так і з інших міст, загалом вдалося залучили 53 людини до нашого БУРчика-табору, волонтери в нас живуть + місцеві. Зі Львова, з Рівного, з Дніпра, з Києва, Миколаєва, така у нас тут збірка. Є про що поговорити, всім цікаво. Хтось в Харкові вперше, їм хочеться встигнути і попрацювати, і подивитися місто.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 7

За словами Святослава, ремонт на харківській підстанції швидкої допомоги – це не просто вставити вікна та поштукатурити стіни.  

Святослав Терновський, координатор «БУР Харків»

Наша співпраця з підстанцією – це відгукнутися та допомогти тим, хто допомагає іншим. Це нас об’єднує. Медики зараз їздять в зону бойових дій, допомагають мешканцям Куп’янська, Борової, а нам за щастя допомогти відновити їхню домівку, їхнє місце роботи.

Діана – студентка з Рівного, волонтерка. Вже встигла попрацювати на розборі завалів та на будівельних майданчиках в Херсонській області.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 9

Діана

Коли я сиджу в Рівному і думаю про Харків, то мені здається, що тут дуже сумно, багато зруйнованих будівель, прифронтове місто, але сюди приїжджаєш, все тут більш-менш спокійно, я тут два дні. Відбудова потрібна тут, але все не так сумно, як коли просто читаєш новини про Харків.

Марія – з Житомирщини, приєдналася до волонтерів кілька днів томУ.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 11

Марія

Я волонтерю лише на «Будуємо Україну разом», тому досвід лише тут. Приїхала, бо це Харків, це героїчне місто, яке відбудовується швидше, ніж руйнується, долучитися до відбудови саме цього міста – це за честь. Сьогодні ми робимо стелю, майстриня мені показує, разом робимо. У кожного своя робота, дівчатка роблять там куток. Таких робіт я ще не робила, вчусь на ходу.

Керує дівчатами майстриня з Дніпра, у волонтерському проєкті БУР вона вже близько року. До Харкова потрапила випадково.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 13

Марічка

Запросили. У нас просто БУРівці по всій Україні і коли хтось дзвонить, що потрібна допомога – ти просто збираєш речі і їдеш. Спільнота. Ти не можеш відмовитися. Коли людям потрібна допомога, ти просто береш і робиш. Як не допомогти українцям.

Олексій – харків’янин, нині живе у Львові. Відгукнувся на заклик волонтерів та приїхав допомагати в рідне місто. На об’єкті тільки другий день, тож об’єм робіт поки не зміг оцінити.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 15

Олексій

Я навіть не розумію ще фронт робіт. В мене поки є своя маленька діляночка – я її роблю. Закінчу – спитаю, що далі робити. Але виглядає так, ніби тут роботи не на один тиждень.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 17

В цій частині будівлі були розташовані кімнати для відпочинку медпрацівників, які заступили на чергування в нічну зміну.

Людмила Потапенко, сестра-господиня 9 відділення

Прилет был только на 1 этаже, у нас повыбивало стекла и повело подстанцию, т.к. были прилети и стекла повылетали все. И на 2 этаже тоже повылетали. Даже первая комната – тоже вылетели все окна.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 19

Поки що тут не дуже затишно, але має стати краще, ніж бУло, впевнені на підстанції.

Людмила Потапенко, сестра-господиня 9 відділення

Это все старое, я понимаю, я сейчас уже все новое. И молодежи к нам много на подстанцию пришло, новые сотрудники – и врачи, и фельдшеры, и санитары. И хотелось, чтоб в комнатах у них было намного лучше.

Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни 21

Частину коштів на матеріали для відновлення підстанції «швидкої» волонтери отримали від американських благодійників, частину збирають самы. До кінця року планують цей об’єкт завершити.

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