Працює БУР: у Харкові підстанцію швидкої допомоги ремонтують волонтери ледь не зі всієї країни

Відновлювати одну з харківських підстанцій швидкої допомоги зібралося, здається, пів країни. Ремонтують пошкоджені приміщення волонтери громадської організації «Будуємо Україну разом», скорочено – БУР.

Святослав Терновський, координатор «БУР Харків»

У нас був запит від «швидкої», тут були пошкоджені вікна, приміщення були затоплені внаслідок пошкоджень даху. За два тижні готові відновити, прорахували скільки яких матеріалів треба. Волонтерів шукали як місцевих, так і з інших міст, загалом вдалося залучили 53 людини до нашого БУРчика-табору, волонтери в нас живуть + місцеві. Зі Львова, з Рівного, з Дніпра, з Києва, Миколаєва, така у нас тут збірка. Є про що поговорити, всім цікаво. Хтось в Харкові вперше, їм хочеться встигнути і попрацювати, і подивитися місто.

За словами Святослава, ремонт на харківській підстанції швидкої допомоги – це не просто вставити вікна та поштукатурити стіни.

Святослав Терновський, координатор «БУР Харків»

Наша співпраця з підстанцією – це відгукнутися та допомогти тим, хто допомагає іншим. Це нас об’єднує. Медики зараз їздять в зону бойових дій, допомагають мешканцям Куп’янська, Борової, а нам за щастя допомогти відновити їхню домівку, їхнє місце роботи.

Діана – студентка з Рівного, волонтерка. Вже встигла попрацювати на розборі завалів та на будівельних майданчиках в Херсонській області.

Діана

Коли я сиджу в Рівному і думаю про Харків, то мені здається, що тут дуже сумно, багато зруйнованих будівель, прифронтове місто, але сюди приїжджаєш, все тут більш-менш спокійно, я тут два дні. Відбудова потрібна тут, але все не так сумно, як коли просто читаєш новини про Харків.

Марія – з Житомирщини, приєдналася до волонтерів кілька днів томУ.

Марія

Я волонтерю лише на «Будуємо Україну разом», тому досвід лише тут. Приїхала, бо це Харків, це героїчне місто, яке відбудовується швидше, ніж руйнується, долучитися до відбудови саме цього міста – це за честь. Сьогодні ми робимо стелю, майстриня мені показує, разом робимо. У кожного своя робота, дівчатка роблять там куток. Таких робіт я ще не робила, вчусь на ходу.

Керує дівчатами майстриня з Дніпра, у волонтерському проєкті БУР вона вже близько року. До Харкова потрапила випадково.

Марічка

Запросили. У нас просто БУРівці по всій Україні і коли хтось дзвонить, що потрібна допомога – ти просто збираєш речі і їдеш. Спільнота. Ти не можеш відмовитися. Коли людям потрібна допомога, ти просто береш і робиш. Як не допомогти українцям.

Олексій – харків’янин, нині живе у Львові. Відгукнувся на заклик волонтерів та приїхав допомагати в рідне місто. На об’єкті тільки другий день, тож об’єм робіт поки не зміг оцінити.

Олексій

Я навіть не розумію ще фронт робіт. В мене поки є своя маленька діляночка – я її роблю. Закінчу – спитаю, що далі робити. Але виглядає так, ніби тут роботи не на один тиждень.

В цій частині будівлі були розташовані кімнати для відпочинку медпрацівників, які заступили на чергування в нічну зміну.

Людмила Потапенко, сестра-господиня 9 відділення

Прилет был только на 1 этаже, у нас повыбивало стекла и повело подстанцию, т.к. были прилети и стекла повылетали все. И на 2 этаже тоже повылетали. Даже первая комната – тоже вылетели все окна.

Поки що тут не дуже затишно, але має стати краще, ніж бУло, впевнені на підстанції.

Людмила Потапенко, сестра-господиня 9 відділення

Это все старое, я понимаю, я сейчас уже все новое. И молодежи к нам много на подстанцию пришло, новые сотрудники – и врачи, и фельдшеры, и санитары. И хотелось, чтоб в комнатах у них было намного лучше.

Частину коштів на матеріали для відновлення підстанції «швидкої» волонтери отримали від американських благодійників, частину збирають самы. До кінця року планують цей об’єкт завершити.

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