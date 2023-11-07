Скажений кіт напав на жителя Пісочина

У селищі Пісочин Харківського району 3 листопаду зареєстрований випадок сказу кота, який підтверджено лабораторно. Постраждала людина.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

На територію селища Пісочин введено карантин, у прилеглих лісових та польових масивах також запроваджено карантинні обмеження щодо сказу. Затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації сказу тварин на території селища Пісочин.

Згідно із затвердженим планом, фахівцями Харківської дільничної лікарні ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини сумісно з органними місцевого самоврядування проводяться необхідні протиепізоотичні заходи, у т.ч. переоблік сприятливих до захворювання тварин та профілактичні щеплення невакцинованих проти сказу тварин, а також роз’яснювальна робота серед населення.

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