Скорого уволили из онкоцентра. Выберут ли снова?

Критическая ситуация вокруг должности директора Харьковского онкоцентра длится уже несколько месяцев. Коллектив больницы и пациенты поддерживают Дениса Скорого, а депутаты облсовета, которому подчинено КП, нужное количество голосов в его поддержку найти не могут. Хирург Денис Скорый возглавил харьковский онкоцентр пять лет назад. На тот момент медучреждение находилось в центре коррупционного скандала, а помещения были в плачевном состоянии. За время руководства Скорого изменился подход к ведению хозяйственной части, появились новые операционные и новое оборудование, сменилась команда врачей, началось строительство нового центра. По данным НСЗУ, смертность от онкологии в регионе снизилась в пять раз, послеоперационная – вдвое. В онкоцентре стали делать более сложные операции. В то же время Скорый стал депутатом облсовета от фракции, которая не составляет большинства. В то время как его оппоненты, в частности, депутаты, которые раньше работали в онкоцентре и были уволены, такое большинство имеют. Поэтому осенью, когда встал вопрос о продлении контракта, голосов в поддержку действующего главы КП не хватило. Это не просто вызвало возмущение среди пациентов – прошли даже акции протеста. Глава облсовета своим решением продлила контракт Скорому на три месяца, но за это время депутаты к положительному решению так и не пришли. Активны были только его оппоненты, решившие создать депутатскую комиссию по проверке деятельности директора. Но она тоже не сделала выводов. Сегодня на сессии было принято решение об увольнении Дениса Скорого с должности. В президиуме объясняют: решение исключительно техническое, ведь должен состояться новый конкурс, в котором Денис Скорый также может принять участие.

Татьяна Егорова-Луценко, глава облсовета

У нього першого лютого закінчується контракт, який я продовжувала на три місяці, й враховуючи те, що комісія медична прийняла рішення все ж такі звільняти його, тому сьогодні депутати підтримали це звільнення й оголосили конкурс.

Денис Скорый действительно говорил, что намерен участвовать в новом конкурсе, его поддерживает коллектив. Но кто будет в составе конкурсной комиссии и насколько они будут независимы от депутатов-оппонентов Скорого – пока не известно. Хотя в руководстве области уверяют: они поддерживают действующего руководителя.

Татьяна Егорова-Луценко, глава облсовета

Я впевнена, що все буде чесно, прозоро. Більш того, вважаю пана Скорого досвідченим молодим фахівцем, я його особисто підтримую, тому що дуже важливо мати сьогодні спецілстів, керівників, які мислять прогресивно.

Александр Скакун, и.о. главы ХОГА

Ми підтримуємо колектив, тому буде знайдено те рішення, яке буде вірним.

Поддержать Дениса Скорого готово и пациентское сообщество. Ведь если руководитель учреждения сменится, то, скорее всего, сменится и медицинский коллектив, который спасает жизнь людей, у которых нет возможности лечиться за границей. Марина Николаева, Андрей Руденков, АТН