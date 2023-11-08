Ситуація з працевлаштуванням на Харківщині: яких фахівців не вистачає

Харківська область – на першому місці за кількістю учасників «Армії відновлення». Наразі загальноукраїнський проєкт з ліквідації наслідків збройної агресії «Армія відновлення» діє майже в усіх громадах Харківщини, крім тих, де зараз проходять бойові дії, повідомили в обласному центі зайнятості.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Замовниками робіт є 121 роботодавець, серед яких 20 громадських і благодійних організацій. Направлення на участь у таких роботах отримали 12 600 осіб. Це 1 місце в Україні.

При цьому у листопаді виплати за участь у суспільно-корисних роботах зросли з 6 700 грн до 10 050 грн. Переважно учасників програми залучали до розборів завалів після обстрілів, доставки гуманітарної допомоги, заготівлі дров, плетіння маскувальних сіток, чергування в Пунктах Незламності тощо.

Окрім того, за словами очільника обласної служби зайнятості, наразі на Харківщині досягнуто декілька позитивних тенденцій у питанні працевлаштування. Зокрема у роботодавців спостерігається поступове зростання попиту на працівників, при цьому відбувається скорочення обсягів зареєстрованого безробіття.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Протягом 10 місяців цього року послугами Харківського обласного центру зайнятості скористалися 45 тис. людей із них 31,2 тис. мали статус безробітного. Проти минулого року кількість безробітних зменшилась на 38%. Працевлаштовано 12 тис. людей.

Також протягом 10 місяців поточного року допомогу по безробіттю отримали 20 тис. безробітних громадян. Нагадаємо, що у листопаді збільшилась мінімальна допомога по безробіттю. Раніше ця сума складала 1000 грн, відтепер – 1500 грн.

Наразі, за даними директора центру зайнятості, в області актуальними є 2000 вакансій (2 місяці тому кількість вакацій становила 1500).

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

У середньому по області припадає близько 3 осіб на 1 вакансію. У місті Харків – 1 особа на 1 вакансію, в області 6-7 осіб на 1 вакансію. При цьому роботодавці, з якими ми зустрічаємось, говорять про потребу у робітничих спеціальностях.

Сфери, які мають найбільше вакансій: переробна – 15%, торгівля – 13% і сільське господарство – 11%.

Найбільш популярний є професії слюсаря, бухгалтера, фармацевта, водія автотранспортних засобів та продавця продовольчих товарів. Також бракує електромеханіків, лікарів різного профілю, фармацевтів, педагогів із соціальної роботи, електромонтерів, зварювальників, налагоджувальників верстатів з програмним керуванням, токарів, фрезерувальників тощо.

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