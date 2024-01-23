Терехов повідомив про наслідки обстрілу Харкова 23 січня

Близько 4 години ранку 23 січня окупанти завдали кілька ударів по Харкову.

Мер міста ігор Терехов повідомив, що вже відомо про пошкоджений будинок.

«Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – написав Терехов.

За словами голови Харківської ОВА, окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі.

На місці працюють оперативні служби, обстежують район влучань.

📸 Фото: Дмитро Гайдук

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