Терехов повідомив про наслідки обстрілу Харкова 23 січня

Близько 4 години ранку 23 січня окупанти завдали кілька ударів по Харкову.
Мер міста ігор Терехов повідомив, що вже відомо про пошкоджений будинок.
«Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – написав Терехов.
За словами голови Харківської ОВА, окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі.
На місці працюють оперативні служби, обстежують район влучань.
📸 Фото: Дмитро Гайдук
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”