Почему ветераны АТО не могут реализовать свое право на землю в Донецкой ОТГ?

Больничные, отсутствие кворума и пробелы с собранием земельной комиссии. Эти и не только преграды, уже более полугода стоят на пути более сотни участников АТО, которые предпочитают реализовать свое право на земельные участки, предусмотренные законом в поселке Донец на Змиевщине.

Влад Якименко, начальник штаба «Обласна спілка ветеранів АТО»

До нас дійшла інформація, що місцевий фермер звільняє поля і хлопці почали масово писати заявки на ці ділянки. Після того як до них надійшли заяви. І тягнеться це 3 місяці. Спочатку не реєстрували. Потім у них хтось хворів, земельна комісія не збиралася

Собственно, сегодня вопрос снова не рассмотрели, говорит Влад Якименко. На этот раз, потому что не было депутатского кворума. Право распоряжаться землей к местным органам власти перешло от Госгеокадастра с лета, когда стартовала земельная реформа. И именно с этого времени начали возникать проблемы, говорит Якименко. Впрочем, в большинстве громад, которых на Харьковщине больше 50, они со временем решились, чего не скажешь о ситуации в Донецкой поселковой громаде.

Влад Якименко, начальник штаба «Обласна спілка ветеранів АТО»

Зі всієї Харківської області більш менш. У нас в черзі на землю декілька сотень учасників АТО, вони всі уже затверджені сільрадами, надано дозволи. А Донецька сільрада найбільш… у них ціла куча судових проваджень і карних справ. Тобто, це для них характерно

В свою очередь, председатель Донецкого поссовета Анатолий Наздрачов уверяет, землю участники АТО получат. Почему процесс затянулся – объясняет тем, что действовал мораторий, принятый депутатским корпусом на выделение земли. И теперь его в конце-концов нужно снять.

Анатолий Наздрачов, глава Донецкого сельсовета

Ці люди будуть забезпечені землею, поки що я не бачу нічого страшного, друге питання — що хтось накручує їх. Я думаю, що завтра на сесії буде прийняте якесь рішення

Вернуться к рассмотрению земельного вопроса на сессии планируется уже завтра, говорит Наздрачов, и обещает, что он будет решен по закону.

В то же время ветераны АТО предостерегают, если снова получат отказ — будут обращаться уже в правоохранительные органы.