Три пожежі через обстріли за добу: зведення ДСНС

Протягом доби з 4 по 5 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, з яких 3 спричинені ворожими обстрілами;

3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

6 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині зафіксована три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

О 08:36 у селі Шийківка Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу зайнялась недіюча будівля. Площа пожежі склала 100 кв.м. Силами п’яти рятувальників Луганського гарнізону вогонь ліквідували о 13:10. Жертв та постраждалих немає.

У селі Глушківка Куп’янського району ворог через «влучний» постріл підпалив хвойну підстилку у лісі. До місця події о 13:32 було направлено три відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 га. Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”