Харків

У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих

Автор Галина Шподарева
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Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова 5 травня продовжують звертатися за медичною допомогою: медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодженні домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто. Ліквідація наслідків триває.

У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 7

За інформацією ДСНС, пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. На місці одного з влучань зайнялась суха трава, рятувальники ліквідували пожежу. За іншою адресою надзвичайники допомогли мешканцям одного з багатоквартирних будинків вийти назовні, деблокувавши вхідні двері.

Наразі проводиться обстеження вражених територій та об’єктів. На місці працюють психологи та сапери ДСНС.

  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 9
  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 11
  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 13
  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 15
  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 17
  • У ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова, відомо вже про 10 постраждалих 19

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