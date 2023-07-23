У ДТП під Харковом загинула жінка

22 липня близько о 17:00 по вулиці Миру у селі Черкаські Тишки Харківського району врізався в дерево автомобіль Renault Kangoo.

Водій Renault не впорався з керуванням на ділянці дороги з небезпечним поворотом, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з деревом, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області

Від отриманих травм на місці події загинула 62-річна дружина водія.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.







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