У Харкові чоловік, позбавлений права керування, пропонував патрульним «вирішити питання» за 200 доларів

16 серпня під час патрулювання на вулиці Плеханівській поліцейські зупинили автомобіль Toyota за порушення ПДР. При перевірці документів патрульні встановили, що водій позбавлений права керування.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та наполягав на «вирішенні питання на місці».

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.





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