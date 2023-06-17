У Харкові на Клочківській не розминулися чотири автівки, є постраждалі (відео)

Сьогодні близько 18:30 на вулиці Клочківській, 44, не розминулися автомобілі Toyota Camry, Infiniti q50, Chevrolet Volt та Renault Scenic.

На місці працювали медики, ДСНС та патрульні.

За попередньою інформацією, з місця аварії до лікарні були доставлені троє постраждалих. Ще двом медики надали допомогу на місці.

Відео моменту зіткнення публікують міські тг-канали.

За даними пресслужби ДСНС Харківської області, о 19:08 рятувальники 9-ї ДРПЧ були викликані для ліквідації наслідків ДТП, що сталася за участю 3-х легкових автомобілів на вулиці Клочківській у Харкові.

“3 людей постраждали. Водія Toyota надзвичайникам довелось деблокувати з понівеченого авто за допомогою спецінструменту”.

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