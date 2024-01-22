У Харкові на пожежі ДСНСники врятували двох жінок

22 січня о 10:08 на вулиці Шарикова, 51, сталася пожежа у квартирі на 4 поверсі 5-поверхового будинку. До місця виклику виїхали рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах та автодрабині.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття рятувальників вогонь охопив домашні речі в кімнаті та на балконі. Загальна площа пожежі склала 10 кв. м. Вогнеборці загасили вогонь об 11:22. Під час пожежогасіння надзвичайники врятували 49-річну жінку та евакуювали її 40-річну подругу.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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