Харків

У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці

Автор Геннадій Семенов
57 0
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.

Про це повідомляє міськрада.

У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці 7
У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці 9

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 45 дерев та 33 гілки.

У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці 11

Внаслідок падіня дерева на вулиці Гвардійців Широнінців травмовано троє людей, двоє з них госпіталізовано до міської лікарні №4, повідомив речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Для розпилу дерева від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 осіб.

У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці 13
У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці 15

Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів (на п’яти роботи вже виконали), 27 – обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 – КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”

Вам може бути цікаво
0
FacebookTwitterVKWhatsappTelegramViberEmail

Ми використовуємо cookies! Добре Читати більше