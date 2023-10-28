У Харкові падають дерева: травмовано троє людей на Салтівці

Через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки.

Про це повідомляє міськрада.

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 45 дерев та 33 гілки.

Внаслідок падіня дерева на вулиці Гвардійців Широнінців травмовано троє людей, двоє з них госпіталізовано до міської лікарні №4, повідомив речник ДСНС в Харківській області Євген Василенко.

Для розпилу дерева від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 5 осіб.

Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів (на п’яти роботи вже виконали), 27 – обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 – КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).

Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають.

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