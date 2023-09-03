У Харкові патрульні врятували маленьку дівчинку, яку батьки зачинили у квартирі

2 вересня харківські патрульні отримали інформацію, що вже майже добу жительку Холодногірського району затоплюють з квартири зверху. Також заявниця повідомила, що увесь цей час з-за дверей помешкання доносився дитячий плач.

Спроби достукатися до власників були марними, тому поліцейські відразу викликали рятувальників та бригаду медиків, оскільки дитина могла бути в небезпеці. Про це повідомили в управлінні ПП Харківської області.

Зайшовши до квартири, поліцейські побачили там малу дівчинку. Дитина постійно плакала, вона була дуже налякана та розгублена. У квартирі панував повний безлад та антисанітарні умови.

Медики ушпиталили дівчинку, аби впевнитись, що її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

На місце прибула слідчо-оперативна група та інспектори ювенальної превенції, які надалі розшукають батьків дитини. Надалі цією справою займуться слідчі.

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