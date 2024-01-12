У Харкові усунули 12 аварій на водоводах

Бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні усунули 12 аварійних ситуацій на трубопроводах та капітально відремонтували 14 оглядових колодязів.

Зокрема, в Київському районі комунальники оперативно ліквідували пошкодження водопровідних мереж на вулиці Наталії Ужвій та у пров. 2-му Лісопарківському, повідомляє Харківська міськрада.

«Найбільш складною виявилася аварійна ситуація на трубопроводі діаметром 300 мм на вулиці Наталії Ужвій.

Через те, що ця магістраль забезпечує водою багатьох мешканців Північної Салтівки, роботи провели без відключення водопостачання. Після завершення ремонту всі території впорядкували», – зазначив начальник районної служби Віталій Чупандін.

Торік у Київському районі переклали близько 3,8 км мереж. За словами начальника районної служби, заміна трубопроводів залишається одним із пріоритетних напрямків роботи.

Зокрема, у найближчих планах перекладання 100 м транзитного трубопроводу на вул. Лісопарковій.

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