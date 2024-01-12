Харків

У Харкові усунули 12 аварій на водоводах

Автор Геннадій Семенов
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Бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні усунули 12 аварійних ситуацій на трубопроводах та капітально відремонтували 14 оглядових колодязів.

Зокрема, в Київському районі комунальники оперативно ліквідували пошкодження водопровідних мереж на вулиці Наталії Ужвій та у пров. 2-му Лісопарківському, повідомляє Харківська міськрада.

«Найбільш складною виявилася аварійна ситуація на трубопроводі діаметром 300 мм на вулиці Наталії Ужвій.

У Харкові усунули 12 аварій на водоводах 7

Через те, що ця магістраль забезпечує водою багатьох мешканців Північної Салтівки, роботи провели без відключення водопостачання. Після завершення ремонту всі території впорядкували», – зазначив начальник районної служби Віталій Чупандін.

У Харкові усунули 12 аварій на водоводах 9

Торік у Київському районі переклали близько 3,8 км мереж. За словами начальника районної служби, заміна трубопроводів залишається одним із пріоритетних напрямків роботи.

Зокрема, у найближчих планах перекладання 100 м транзитного трубопроводу на вул. Лісопарковій.

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