У Харкові в центрі та на Гагаріна три тролейбуси змінять маршрут

Рух тролейбусів у провулку Подільському, на проспекту Гагаріна, вулиці Вернадського, вулиці Кузнечній, на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до розворотного кола «Вулиця Університетська», буде припинений з 20:00 і до завершення руху тролейбусів 16 листопада.

Про це повідомили в Харківській міській раді. За даними Департаменту інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня – (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Аерофлотська – розворотне коло «Аеропорт»;

№6: розворотне коло «Залізнична станція «Основа» – вул. Валдайська – вул. Деповська – вул. Південнопроектна – пр. Гагаріна – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «Парк «Зустріч»;

№58: курсуватиме без змін.

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