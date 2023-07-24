У Харкові відновив роботу басейн спорткомплексу ХПІ, зруйнований російськими ракетами рік тому

Такий вигляд мав басейн спорткомплексу харківського Політеху минулого літа – брудна вода, уламки конструкцій на дні та руїни навкруги. Окупанти вдарили по спорткомплексу кількома ракетами Іскандер. Вразила тоді реакція людей, розповідає викладач Університету ХПІ – всі максимально згуртувалися та намагалися допомагати.

Андрій Євтифієв, старший викладач ХПІ

Приходили родители наших студентов, знакомые, все звонили и интересовались. Люди разных направлений и профилей приходили помогать и не стеснялись брать в руки лопату, ведро, перебирать кирпичи.

Ті, хто не міг прийти тоді – долучилися до робіт в зруйнованому спорткомплексі відразу після повернення до Харкова.

Іван Андрійов

Я був в іншій країні, але мені було дуже болісно і неприємно. Я не міг в це повірити, я просив батьків, щоб вони приїхали, та допомогли. Але я не вірив в це.

Андрій Євтифієв, старший викладач ХПІ. Із цим місцем в чоловіка пов’язане все життя.

Андрій Євтифієв, старший викладач ХПІ

Порядка 8 мастеров спорта за последний период ми подготовили, у нас есть члени сборной Украины, призеры чемпионатов мира, призеры чемпионатов Европы, есть члены национальных сборных команд по вольной и греко-римской борьбе.

Тренер по водному поло Олексій Юшко брав участь безпосередньо у будівництві комплексу.

Олексій Юшко, завідуючий кафедрою фіз. виховання НТУ «ХПІ»

Я по первому образованию строитель, закончил ХІСІ в 1982 году, и когда пришел в ХПИ работать – как раз началась стройка этого комплекса. И меня направили на стройку, поскольку я в этом что-то понимал. Тут параллельно тренировал ватерпольную команду и параллельно занимался строительными делами. Ну и сам работал руками, не сильно квалифицированные работы выполнял.

50-метровий басейн відкрився 1991 році. Тренувався тут без перебільшення весь Харків, працювали щодня.

Олексій Юшко, завідуючий кафедрою фіз. виховання НТУ «ХПІ»

Бассейн наш всегда ценился и недостатка в людях никогда не было – как своих сотрудников и членов из семей, так и жителей города, и различных спортивных команд. Это и синхронное плавание, и водное поло, и подводное плавание.

Пов’язана з вторгненням росії в Україну перерва у роботі басейна була першою та, сподіваються тут, останньою.

Олексій Юшко, завідуючий кафедрою фіз. виховання НТУ «ХПІ»

Как только разрешат проводить соревнования официально, ми можем проводить соревнования и по водному поло и по плаванию, и синхронному, и по подводному, какие угодно. Будем учить детей плавать, как раньше, будем оздоравливать людей.

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ»

3,5 тисячі студентів щоденно відвідували комплекс. Займалася велика кількість спортивних секцій. Студенти і спортсмени зі всього міста проводили тренування в нашому спорткомплексі. Це біль, який не можливо передати словами.

В університеті вже знайшли італійську дизайнерську фірму, яка робитиме проєкт відновлення комплексу. І вони вже надіслали свої пропозиції.

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ»

З точки зору того, як будуть розташовані майданчики, які були – воно буде так само. Але сама будівля буде зовсім іншою. Вона буде легка, вона буде прозора. І я вважаю, що нам вдасться знайти гроші, щоб реалізувати цей проєкт.

На відновлення басейну пішли і державні, і власні кошти університету.

Євген Сокол, ректор НТУ «ХПІ»

Держава надала 2 млн грн на відновлення зруйнованих будівель. 1 млн 300 тисяч ми направили на відновлення спорткомплексу, 600 тисяч – на відновлення навчального корпусу для іноземних громадян. Цього було недостатньо, тому 3,5 мільйони дав наш університет – свої кошти та кошти тих, хто нам допомагав.

Приблизно, припускає ректор, повне відновлення може обійтися в 10-15 мільйонів доларів. Щодо строків жодних прогнозів робити не наважується.

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