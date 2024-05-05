У Харкові внаслідок нічної атаки пошкоджені 80 житлових будинків – Терехов

80 житлових будинків були пошкоджені вночі 5 травня внаслідок ворожої атаки російського агресора на Харків.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Ніч пройшла дуже важко. Маємо шість постраждалих, серед яких – дитина. Крім того, були пошкоджені 50 приватних та 30 багатоквартирних будинків. Тільки за цю ніч була вибита одна тисяча вікон – розповів міський голова Ігор Терехов.

Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів – закривають контури, обстежують дахи, підключають водо-, газо- та електропостачання.





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