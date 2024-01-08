У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство та навчальний заклад – Синєгубов

8 січня близько 7:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше чотирьох ракетних ударів, тип озброєння встановлюється. Пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували.

О 22:18 ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. Без постраждалих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 7:00 ворог обстріляв Зміїв Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. З-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків. Ще одна жінка залишається під завалами.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп’янського району.

Авіаційних ударів ворога зазнали Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп’янського району.

ЗСУ відбили впродовж доби дві атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Куп’янського району.

Потягом доби ворог багаторазово обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 6 будинків, два виробничі цехи, автомобілі.

Об 11:20 та 12:00 ворог завдав ударів біля села Липці та села Глибоке Харківського району.

О 12:00 стався обстріл села Слобожанське Харківського району. Пошкоджено приватний склад.

О 12:50 – обстріл села Сенькове Куп’янського району. Поранень зазнав 17-річний хлопець, госпіталізований.

О 13:40 – ворожий обстріл села Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 14:00 ворог обстріляв село Олександрівка Богодухівського району. Пошкоджено три будинки.

О 14:34 внаслідок обстрілу села Нечволодівка Куп’янського району загинув 50-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 22:50 ворог завдав удару по селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено геріатричний пансіонат. Без постраждалих.

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