У Харкові затримали чоловіка, який перебував у розшуку

11 січня о 10:35 група реагування Управління поліції охорони в Харківській області під час патрулювання центральної частини міста помітила чоловіка, поведінка якого викликала підозру.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Під час спілкування та перевірки громадянина за наявними базами даних з’ясувалось, що 38-річний мешканець Богодухівського району знаходиться в активному розшуку як особа, яка переховується від органів досудового розслідування за вчинення крадіжки під час дії правового режиму воєнного стану.

Затриманого доставили до ініціаторів розшуку – Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

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