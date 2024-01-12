У команді чотирилапих побратимів харківських нацгвардійців – поповнення

Два цуценяти німецької вівчарки – Айва та Айс – розпочинають навчання, аби стати службовими собаками та нести службу разом гвардійців 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

За словами кінологів, батьки Айса та Айви мають дуже потужні генетичні якості та походять від кращих представників породи німецька вівчарка в Україні з розплідника Von Haus Lunx. Обидва малюки зареєстровані в Кінологічній спілці України, а всі їхні предки – володарі безлічі титулів та нагород саме серед робочих собак.

Олександр Кюрчев, власник розплідника бельгійської вівчарки Otamans UA

Це мають бути дуже хороші собаки! Думаю, що харківським гвардійцям вони сподобаються і в майбутньому стануть для них відмінними помічниками. Я працював з обома батьками: сильні собаки й генетично мають хорошу основу. Сподіваюсь, що і діткам батьки передали всі свої найкращі якості.

Відразу по приїзду малечі до Харкова за цуценятами почали спостерігати та вивчати їх поведінку та якості. Першим з боксу вийшов Айс. Айва сховалась у дальньому куточку переноски та категорично відмовлялась виходити навіть на запропоновані смаколики. Але через деякий час все ж вирішила познайомитися з гвардійцями.

Роман, начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади

Чудові малюки: таке враження, що ми з ними давно знайомі та просто деякий час не бачились. У малечі чудова соціалізація, вони йдуть на контакт, але при цьому спостерігають, оцінюють, що і як відбувається навколо них, як реагує оточення на їх поведінку – вони вміють мислити.

За словами офіцера, перші спостереження показують, що Айс та Айва на генетичному рівні перейняли від батьків розшукові якості.

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