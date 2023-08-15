Трамвай №20 курсуватиме за зміненим маршрутом у середу

Рух трамваїв на пр. Перемоги та вул. Клочківській, на ділянці від розворотного кола «Пр. Перемоги» до вул. Новгородської, буде припинений з 10:00 до 16:00 16 серпня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.У цей час трамвай №20 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Новгородська».

На період відсутності трамвайного сполучення, з 10:00 до 16:00 16 серпня, курсуватиме тимчасовий автобус №221: пр. Перемоги (розворотне коло трамваю) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Новгородська.

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