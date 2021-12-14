В Дробицком Яру прошло возложение цветов

Именно 14 декабря, ровно 80 лет назад, в Харькове гитлеровско-оккупационные власти начали перемещение всего еврейского населения в бараки на территории ХТЗ. И потом, на протяжении нескольких месяцев, партиями по несколько сотен человек – стариков и детей, мужчин и женщин вывозили сюда и безжалостно расстреливали. Чтобы почтить их память сегодня здесь собрались неравнодушные люди, те, кто еще помнит о страшной трагедии, трагедии, которая унесла жизни их близких и знакомых.

Я потеряла мать и отца, но государство наше, народ наш дал мне вырасти, выучится, поучить специальность. В моем детстве были еще ремесленные училища. Страна разрушена была, нужны были рабочие руки, нас учили любить родину, учили любить свой народ, который живет в Украине и трудится в ее честь.

Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы к месту массовых расстрелов. Чтобы в будущем эта история не повторилась, необходимо помнить о тех страшных событиях и всегда оставаться толерантными, несмотря на национальность, убежден руководитель облгосадминистрации Александр Скакун.

Александр Скакун, руководитель ХОГА

Ми не можем и не имеем права это забыть и не забудем. Мы новое поколение жителей Слобожанщины, жители города Харькова. Должны сделать и сделаем все для того, чтобы такие трагедии больше на нашей Слобожанской земле не повторялись никогда.

С момента страшной трагедии прошло уже 80 лет, но представители еврейского народа эти события до сих пор вспоминают со страхом. Ведь здесь погибло около 20 тысяч жителей Харькова и области.

Мойше Москович, главный раввин Харьковской обл.

Тело не вечно, но душа она вечна. Они могли уничтожать наше тело, но душа она живет вечно.

Кроме этого участники акции посмотрели видеоролик, который напомнил о тех событиях.