В Харькове «построили» рождественского ангела из автомобилей

Сегодня, 26 декабря, автолюбители Харькова провели ставший традиционным новогодний флешмоб «Автоелка». Только в этом году новогоднее дерево трансформировалась в фигуру рождественского ангела.

Один из участников Александр признает – в прошлом году мероприятие было более масштабным. В этом году никого массово не собирали, но часть фанатов «автоелки» решили собраться самостоятельно и устроить праздник – и себе, и харьковчанам, поделившись яркими фото.