В Харькове «построили» рождественского ангела из автомобилей

Сегодня, 26 декабря, автолюбители Харькова провели ставший традиционным новогодний флешмоб «Автоелка». Только в этом году новогоднее дерево трансформировалась в фигуру рождественского ангела.
Один из участников Александр признает – в прошлом году мероприятие было более масштабным. В этом году никого массово не собирали, но часть фанатов «автоелки» решили собраться самостоятельно и устроить праздник – и себе, и харьковчанам, поделившись яркими фото.
«Построение автоелок, как и в прошлые разы, дается очень нелегко. В этом году решили отдохнуть, но люди самоорганизовались, а мы немного поддержали. Такие флешмобы нужны во времена пандемии, потому что люди живут в напряжении долгое время. Порадовала явка несмотря на спонтанность, приехало порядка 150 автомобилей. Харьков – это про сплоченность и дружбу автолюбителей Харькова».