Вбив та подався в «бігуни»: поліція затримала зловмисника

Поліцейські затримали чоловіка, який кілька років переховувався від правоохоронців за скоєння вбивства.

28 серпня в ході відпрацювання території міста Харків працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з бійцями полку поліції особливого призначення затримали 35-річного чоловіка, який перебував в розшуку, повідомляє поліція Харківської області.

У 2019 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спільно зі своїм знайомим прибули до покинутої будівлі на території Новобаварського району Харкова, де тимчасово мешкав безхатько.

Чоловіки нанесли численні удари руками та ногами потерпілому.

Внаслідок отриманих травм він помер.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після направлення обвинувального акту до суду та закінчення терміну домашнього арешту зловмисник почав переховуватись та був оголошений у розшук.

Вирішується питання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу.

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