Харків

Врятовано 3 дорослих та 1 дитину: пожежа в дитячій обласній лікарні у Харкові

Автор Геннадій Семенов
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12 січня о 16:40 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у триповерховому корпусі Обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Харківській області.

Враховуючи наявність в будівлі великої кількості дітей, до місця виклику відразу було направлено 11 оперативних відділень ДСНС.

По прибуттю перших підрозділів спостерігалось задимлення на першому поверсі. До цього моменту персоналом медичного закладу вже було евакуйовано у безпечне місце 52 особи: 23 жінки та 29 дітей.

Під час проведення розвідки вогнеборці врятували із задимленої зони ще 3 жінки й 1 дитину.

Врятовано 3 дорослих та 1 дитину: пожежа в дитячій обласній лікарні у Харкові 5

Далі встановлено, що пожежа відбувалась у приміщенні комори. Її площа становила 15 кв.м.

Подавши на гасіння вогню 2 пожежних ствола, вже о 16:54 рятувальники локалізували його розповсюдження.

Остаточна ліквідація пожежі відбулась о 17:30.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

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