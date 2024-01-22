Всю ніч гуляла з друзями по Харкову: поліція розшукала 13-річну іменинницю

Поліцейські Харківщини повернули додому неповнолітню дівчину.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Дівчина всю ніч гуляла з друзями по Харкову. Жодних протиправних дій щодо неї скоєно не було.
Повідомлення про зникнення 13-річної мешканки селища Пісочин надійшло до відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 21 січня близько 21:00.
43-річна жінка повідомила, що її донька пішла з дому у свій день народження та не повідомила куди.
В телефонній розмові неповнолітня заявила матері, що до ранку не прийде.
Працівники відділу кримінальної поліції та сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1 оперативно розшукали втікачку та повернули додому.
З учасниками події проведена профілактична бесіда.
Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”